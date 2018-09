Prins William roemt bondscoach Southgate

De hertog van Cambridge gaf het startsein voor Mental Health At Work. De website is een initiatief van de stichting Heads Together, die is opgezet door prins William, zijn vrouw Catherine, prins Harry en echtgenote Meghan.

Het doel van het project is Britse werkgevers te leren anders om te gaan met de mentale gezondheid van hun medewerkers. Uit een studie is gebleken dat 48 procent van de werknemers in hun huidige baan een geestelijk gezondheidsprobleem heeft ervaren.

In zijn toespraak prees de prins Southgate, bondscoach van het nationale voetbalteam, voor het aanstellen van een teampsycholoog. William, een groot voetballiefhebber, noemde de inspanningen van Southgate - die de Engelse ploeg voor het eerst in 30 jaar naar de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal leidde - als voorbeeld voor een leider die waarde hecht aan het geestelijke welzijn van zijn personeel.