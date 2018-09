Leonie ter Braak gaf placenta aan buurvrouw

In Beau Monde vertelt Leonie dat ze de placenta van haar 4-jarige zoon James onder een magnoliaboom heeft begraven en de nageboorte van de 1-jarige Valentijn aan haar buren gaf. In bepaalde landen is het een traditie om de placenta te begraven waardoor de grond extra vruchtbaar zou worden en de boom extra goed groeit. Dat idee sprak de presentatrice ook wel aan. „De hele familie stond eromheen met zo’n hoofd van: doen we dit nou écht? Maar ik vind het bijzonder dat daar onder die boom, op een landgoed nog wel, voor altijd iets van mij en James begraven ligt”, legt ze uit.

Eigenlijk was Ter Braak van plan om ook de placenta van Valentijn te begraven, maar door tijdgebrek was ze daar nog niet aan toegekomen. Ze bewaarde de nageboorte dus in de vriezer, maar deze liet haar uiteindelijk in de steek. „Toen de vriezer stukging, heb ik die placenta zelfs, zonder dat ze wist wat het was, in de vriezer van de buurvrouw laten logeren”, verklaart Leonie. Inmiddels heeft ze de placenta wel weer terug.