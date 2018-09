Glennis Grace wilde ander nummer voor halve finale

Het is nog steeds niet bekend welk nummer Glennis zal gaan zingen, maar zelf is ze er erg blij mee. „We hadden een nummer gekozen. Iedereen vond het te gek en mooi. Toen hoorde ik wat ze ervan hadden gemaakt en was ik niet zo onder de indruk. Ik ging ineens heel erg twijfelen.”

Er moest dus een nieuw nummer voor Glennis worden uitgezocht. De keuze viel uiteindelijk op een lied dat eerder al wel aan haar was voorgelegd, maar wat ze toen niet mooi vond. „Toen ging hij het nog een keer voor me draaien en toen vond ik het ineens helemaal te gek. Ik vond het zo mooi. Het wordt prachtig.”

Wat ze tijdens de halve finale gaat dragen, is ook nog steeds geheim. Sterker nog, ze weet zelf niet eens waarin ze op het podium zal staan. „Het is nog steeds niet duidelijk wat ik aan ga trekken”, lacht Glennis. „Ik heb wel gevraagd of het minder saai mag dit keer.”

