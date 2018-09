’Koningin Elizabeth vluchtte de bosjes in voor Roemeense dictator’

De koningin had geen keuze. De regering van James Callaghan wilde vliegtuigen verkopen aan Roemenië, dat voor het oog van de wereld een onafhankelijke koers leek te varen van de Sovjet-Unie. Ceausescu was dan ook de eerste communistische leider die op staatsbezoek kwam in Londen.

De Queen was vooraf gewaarschuwd door de Franse president om kostbaarheden weg te halen uit het appartement in Buckingham Palace waar het presidentiële paar zou logeren. Anders zouden ze wellicht net als eerder in Parijs was gebeurd ongevraagd ’souvenirs’ mee naar huis nemen. Het was in die geest ook dat het door Hardman beschreven voorval gebeurde.

Bloedige coup

Elizabeth wilde het liefst zo min mogelijk te maken hebben met haar Roemeense gasten, die ze op Victoria Station had afgehaald. Toen ze op de tweede dag van het bezoek met haar hondjes door de paleistuin liep en het Roemeense echtpaar even verderop zag lopen, dook ze weg achter de bosjes om door hen niet gezien te worden.

Ceausescu regeerde nog tot 1989, toen hij door een bloedige coup werd afgezet en na een kort showproces terecht werd gesteld. Voor Elizabeth was de gedwongen ontvangst extra pijnlijk omdat de door de communisten afgezette Roemeense koning Mihai een familielid was dat nog op haar huwelijk was geweest.