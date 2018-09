Stichting Brad Pitt aangeklaagd voor gebrekkige huizen

Make It Right bouwde onder meer in New Orleans huizen, nadat de orkaan Katrina hier een deel van de stad verwoestte. Er is nog geen reactie vanuit Pitt of de stichting gekomen, maar volgens een bekende van de acteur heeft Brad ’vertrouwen in zijn team’.

„Hij heeft een belofte gedaan aan de mensen in de Lower Ninth (een wijk in New Orleans, red.) en wil zich hier ook aan houden”, vertelt hij aan People. Volgens de bron is de stichting op de hoogte van de gebreken en zijn de reparaties aan de huizen al maanden geleden gestart.

De advocaat van de aanklagers laat weten dat zijn cliënten dankbaar zijn dat Pitt zich heeft ontfermd over de aanpak van de woningen, maar dat zij zich toch genoodzaakt voelden een zaak aan te spannen. „De stichting heeft ondermaatse huizen gebouwd die in rap tempo in verval zijn geraakt, terwijl de huizeneigenaren een hypotheek betalen voor een woning die is verminderd in waarde.”