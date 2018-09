Kroes verbaasd over LHBT-intolerantie

Zij reageerde daarmee op de verhalen van turner Jeffrey Wammes en de Haagse voetbaltrainer Maurice, die samen meedoen aan het programma Adam zkt Eva VIPS. Zij vertelden hoe lastig het nog is om anno 2018 uit de kast te komen, zeker in de sportwereld.

„Ik dacht dat we stappen verder waren”, verbaasde Kroes zich. „Wat je in je vrije doet heeft toch niets met sport te maken. Zoek het lekker uit. We zijn niet in het Midden-Oosten.”

Bespreekbaar maken

Zij prees het homoseksuele duo dat zij hun geaardheid in de macho sportwereld bespreekbaar durven te maken. „Je ziet wat een ellende het kan opleveren als dit soort onderwerpen niet bespreekbaar zijn voor jonge jongens en meiden met dat soort gevoelens.”

Kroes zat in de uitzending om te pleiten voor meer gelijkheid voor mannen en vrouwen. Zij maakt zich hier hard voor samen met de Belgische vicepremier Alexander de Croo.