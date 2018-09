Het vergeten drama van HELEN SHEPHERD

Nico, Helen en John Schaap (v.l.n.r.) waren als The Shepherds in de jaren zestig bijna wekelijks op televisie met hun muziekoptredens. Ⓒ ANP

Deze week overleed hitzangeres HELEN SHEPHERD op 78-jarige leeftijd. Ze kende tijdens haar carrière vele hoogtepunten, maar zag ook van dichtbij wat een leven in de schijnwerpers met een mens kan doen. Zo eindigde haar broer NICO, onderdeel van succesformatie The Shepherds, compleet aan lagerwal en stierf hij in eenzaamheid...