Kijkers weten het zeker: ’Glennis, jij staat in de finale’

Op Twitter uiten Amerikaanse kijkers hun voorkeur voor ’onze’ Glennis Grace. Voor sommigen is er dan ook geen enkele twijfel: „Girl, jij was veruit de beste zanger van de avond. Jij staat echt wel in de finale!” Een geestdriftige fan heeft haar optreden ’al vijftien keer teruggekeken’. „Loooooooooooved it en ik hou van je stem! Ik ben er zeker van dat je de finale haalt.”

Anderen laten weten al hun tien stemmen op Glennis te hebben uitgebracht. „Natuurlijk heb ik op jouw gestemd! Ik wil eersterangtickets voor een concert van jou! Ik wacht hier in Chicago. Al heb ik er ook geen moeite mee om te reizen om een optreden van jou te zien. Jouw stem is het waard!”

Een ander is misschien wel onder de indruk van Glennis’ versie van This Woman’s Work - origineel van Kate Bush, maar ook de cover van zanger Maxwell is bekend - van vanavond, maar voor zijn stemgedrag maakt het niets uit. „Je had mijn stem al voor je zelfs maar begonnen was met zingen.”