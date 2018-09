Glennis legt Mel B het zwijgen op...

„Dat jasje mag je nooit meer aan”, waren de enige harde woorden die de vorige keer vanuit de jury van America’s Got Talent werden gehoord. Maar nu wist Mel B alleen maar ’yes, yes, yes’ uit te brengen, terwijl ze ook opstond om te applaudiseren voor onze Nederlandse Glennis na een verpletterend optreden.

En kritiek kon ze ook niet meer hebben, want dit keer geen degelijk jasje voor Glennis, maar een funky rode broek en, jawel, glitters voor Glennis. (Nog?) geen glimmende glamourjurk, - het bleef bij een glanzend hemdje - maar het begin is er: want glitters was immers wat Glennis wilde.

Dit keer wél glitter voor Glennis, op een knallend rode broek Ⓒ Screenshot

