Glennis Grace: „Ik kan mijn zenuwen even in een laatje stoppen”

Glennis Grace bij de halve finale van America’s Got Talent Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is Glennis Grace vannacht weer gelukt: alle vier juryleden van America’s Got Talent gaven de Nederlandse een staande ovatie na haar optreden in de talentenjacht. En daar is ze ontzettend blij mee. „Je kunt er niet vanuit gaan dat dat elke keer maar weer gebeurt.”