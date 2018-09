Jennifer Lawrence loert in het geheim naar anderen

De Red Sparrow-actrice post zelf helemaal niets, maar zit wel in het geheim op sociale media. In 2014 veegde de ster nog de vloer aan met Twitter, Facebook en Instagram. „Het internet minacht mij”, klaagde ze toen in een gesprek met de BBC. In maart werd al gemeld dat Jennifer undercover op sociale media te vinden was. In het interview geeft ze dat nu ook zelf toe. „Ik kijk toe, maar spreek niet”, zegt ze.

De ster uit films als Mother! en The Hunger Games is nog steeds niet gecharmeerd van de socials. Volgens haar heeft iedereen overal een mening over. „Daar wil ik geen onderdeel van uitmaken”, zegt ze nu. Jennifer zegt dat ze alleen iets zal posten als het strikt noodzakelijk is. Dat kan zijn als ze iets moet promoten. „Of als er echt iets heel urgent is dat ik met mijn volgers wil delen.”