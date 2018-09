10 hartverwarmende reacties van Glennis’ Nederlandse fans

Ook Nederlandse fans zijn geraakt door Glennis’ prachtige performance Ⓒ Screenshot

Al moesten Nederlandse fans er midden in de nacht voor klaar zitten, dat heeft een aantal er niet van weerhouden naar Glennis Grace’s optreden in de halve finale van America’s Got Talent te kijken en met superlatieven te strooien over haar performance. De meest hartverwarmende reacties op Instagram vermelden we hier.