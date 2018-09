’Ik dacht dat ik Mac Miller clean kon krijgen’

„Ik dacht altijd dat ik degene zou zijn die hem kon helpen clean te krijgen en hem weer op het juiste pad kon krijgen”, aldus de 26-jarige Charlie, die het gevoel heeft dat hij niet genoeg voor Mac Miller heeft gedaan. „We praatten bijna elke dag en ik heb weinig vrienden met wie ik het zo snel zo goed kon vinden.”

Dat mensen met een drugsverslaving niet door anderen te redden zijn, stelde Lena Dunham al eerder ter verdediging van de vele verwijten aan het adres van Ariana Grande. Mac Miller werd vrijdag dood gevonden in zijn woning in Los Angeles. Een overdosis is hem vermoedelijk fataal geworden.

