Allereerste demo David Bowie levert vier keer meer op dan gedacht

The Komrads hadden de demo in 1963 gemaakt voor het label Decca. Bowie is als zestienjarige zanger van de band te horen. Hij zingt het nummer I Never Dreamed. Decca zag er niets in en gaf The Komrads geen platencontract. Niet veel later stapte Bowie uit de band om aan een zeer succesvolle solocarrière te beginnen.

Drummer David Hadfield had de tape op zolder gevonden. Het veilinghuis had gedacht dat de opname ongeveer 10.000 pond zou opleveren. Dat bedrag werd overigens al geboden voordat de echte veiling op dinsdag begon. Het veel hogere eindbedrag kwam tot stand omdat twee buitenlandse bieders die niet bij de veiling aanwezig waren, telefonisch tegen elkaar opboden, meldt het veilinghuis.