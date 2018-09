Jaagt Twan Huys RTL4-kijker weg?

Dinsdag was Twan Huys voor het eerst niet te vinden in de top-25 van best bekeken programma’s op tv. Dat hij slechts 366.000 kijkers trok was des te opvallender omdat het programma begon na Ontvoerd met John van den Heuvel. Dat scoorde wél goed met 824.000 kijkers.

Het blijkt na anderhalve week exemplarisch voor Huys. Sinds de geruchtmakende start van het programma wist alleen de uitzending met pornoactrice en Trump-kwelgeest Stormy Daniels méér kijkers te trekken dan het programma ervoor (+20%).

Voorlopig dieptepunt is de uitzending van afgelopen vrijdag, toen van elke drie kijkers van The Voice Senior er direct twee wegzapten toen ze Twan Huys zagen. In totaal zag de presentator sinds zijn start al bijna 2,9 miljoen RTL4-kijkers verdampen.