Premium Het beste van De Telegraaf

’Winning time’ toont opmars basketbalteam in jaren tachtig HBO Max pakt uit met dramaserie over LA Lakers

Door Fabian Melchers Kopieer naar clipboard

Sporticonen Magic Johnson (Quincy Isaiah) en Kareem Abdul-Jabbar (Solomon Hughes) in de nieuwe dramaserie ’Winning time’ Ⓒ Warrick Page/HBO

Acties om van te kwijlen in een stadion vol uitzinnige toeschouwers: tegenwoordig kennen we basketbal als onvervalste showsport. Toch is het niet altijd zo geweest. De nieuwe dramaserie Winning time: The rise of the Lakers dynasty, vanaf vandaag te zien via HBO Max, laat zien hoe het spel een totaal nieuw gezicht kreeg in het Los Angeles van de jaren tachtig.