Zo ziet je dag eruit als je Mark Wahlberg bent

Schrik niet: zijn wekker gaat elke ochtend - nacht is een beter woord - om half drie. Hij gunt zichzelf blijkbaar een kwartiertje om wakker te worden en ook daarna houdt hij nog even de ogen dicht voor een gebed van een half uur. Dan is het tijd om de maag te vullen met een ontbijtje; wat energie voor de workout van meer dan anderhalf uur die daarop volgt.

Dan is er nog een maaltijd, een lekkere douche - het mag volgens het schema anderhalf uur duren - en dan mag de filmster ontspannen een half uurtje golfen. Tussen twee snacks door is het dan tijd voor de cryo-kamer, de essentie van zijn strenge regime. Door de extreme kou in deze kamer en de schok die het lichaam krijgt als het weer in kamertemperatuur komt, moet het lichaam snel herstellen van de gedane inspanningen.

Dagschema van Mark Wahlberg met links een foto van dag 21 van zijn 47-dagen-challenge en rechts een foto van dag 33 Ⓒ Instagram

familietijd

Let op: we zijn nu nog maar in de ochtend. Na nog een snackje is er tijd voor de familie -fotomodel Rhea Durham, hun kinderen Ella Rae (15), Michael (12), Brendan (9) en Grace (8) - die dit wel moet delen met andere agenda-items als vergaderingen en werktelefoontjes. Na de lunch herhaalt het schema zich zo’n beetje in omgekeerde volgorde en staan er nog vergaderingen, een tweede work-out van een uur, kinderen ophalen van school en opnieuw family time bij het diner op het rooster. Om half acht is het alweer bedtijd voor de Hollywoodster.

Maar van dit regime moet Wahlberg ook op de ouderwetse manier herstellen, met rust en een massage, liet hij twee dagen geleden hij op Instagram weten; het lichaam protesteert blijkbaar toch bij zoveel kastijding. Toch loont het: zijn lichaam wordt steeds strakker, getuige zijn posts van dag 21 van de 47 en dag 33 van de 47.