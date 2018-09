Koos uit coma

Vrijdag werd nog bekend dat de 71-jarige zanger kunstmatig in slaap werd gehouden op de intensive care van het ziekenhuis in Enschede na een spoedoperatie op donderdagavond. Hij lag daar een aantal dagen aan de beademing, laat Joke weten, maar is inmiddels weer wakker en kan weer zelfstandig ademen.

Howel ze heel bij is dat Koos met kleine stapjes vooruit gaat, noemt ze de situatie nog steeds zorgelijk. „We hebben hem verteld dat heel Nederland meeleeft en dat deed hem zichtbaar goed. We hopen dat zijn lichaam sterk genoeg is voor het lange herstel wat hem nog te wachten staat. Aan zijn vechtersmentaliteit zal het ook nu weer, zeker niet liggen.”

De vrouw van Koos bedankt iedereen voor het meeleven en de ’overweldigende reacties’.