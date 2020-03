Nieuwe baan voor Shelly Sterk: verslaggever ESF

Voor 100% NL gaat Shelly als verslaggever op pad en zal ze zich voornamelijk gaan richten op het maken van videocontent. ”100% NL is het radiostation met de beste muziek van Nederland, het is meer dan logisch dat wij het Eurovisiesongfestival volledig omarmen. Dat Shelly voor ons verslag gaat doen van alle gebeurtenissen rondom en vanaf het evenement, vinden we echt te gek. Met haar ervaring is zij de aangewezen persoon om ons hierbij te helpen”, laat de zender weten.

De komende periode zal Shelly ook regelmatig te horen zijn in De Barry Paf Show.