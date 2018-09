Shawn Mendes vangt scooterval op met gezicht

Shawn maakte een fout door tijdens het rijden achterom te kijken, vertelt hij aan USA Today. Terwijl hij viel besloot hij om de klap deels met zijn gezicht op te vangen, om zijn gitaarhanden te beschermen.

De val weerhield Shawn er niet van om daarna weer op de scooter te stappen. „Ik reed zelf terug naar het hotel”, aldus de zanger. Volgens hem was het ongeluk helemaal zijn fout. „Het had niets te maken met de scooter. Het had alles te maken met met mij als twintigjarige idioot.”

Shawn plaatste eerder deze week al een foto op Instagram waarop zijn gebutste gezicht te zien was. Hij plaatste er geen onderschrift bij, dus veel fans vroegen zich af wat er was gebeurd.