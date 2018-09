Acteur ontkent schurkenrol in James Bond

Maar nadat het nieuws op social media voor opschudding had gezorgd, ontkende de in Frankrijk geboren acteur van Marokkaanse afkomst het nieuws. Said plaatste een screenshot van een Frans nieuwsartikel waarin een journalist zich afvroeg of de acteur echt de schurk in Bond 25 zou spelen. De Wonder Woman-acteur maakte duidelijk dat hij er niet bij betrokken was. „Fake news ..!”, liet hij zijn volgers weten.

In het interview vertelde Said dat filmproducenten contact met hem hadden opgenomen vanwege het plotselinge vertrek van regisseur Danny Boyle. Dat had ervoor gezorgd dat zijn rol op de helling stond en dat de nieuwe regisseur moest bepalen of hij nog in de verhaallijn zou voorkomen.

Bond-producers Michael G. Wilson en Barbara Broccoli hebben geen commentaar gegeven op het castingnieuws.