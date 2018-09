Rihanna houdt fans aan lijntje

In 2016 kwam haar laatste album ANTI uit. Fans vinden het nu toch echt weleens tijd worden dat Rihanna met nieuw werk komt. Het is nu voor het eerst dat de succesvolle zangeres hint op nieuwe songs.

In de post schrijft Rihanna dat ze zich ervan bewust is dat het lang duurt. „Ik ben met muziek bezig”, laat ze in ieder geval wel weten. „Tegelijkertijd ben ik ook bezig met lingerie, film, make-up en andere dingen die ik leuk vind.” Daarna komt de zangeres uit Barbados met de cryptische omschrijving dat er muziek zit aan te komen. „Alleen niet vandaag.”