Halle Berry’s regiedebuut: vechtfilm

Voor Bruised werkt de inmiddels 52-jarige Halle samen met de stuntmensen waarmee ze ook heeft gewerkt aan de nieuwe John Wick-film John Wick 3: Parabellum. De opnamen beginnen in maart van het volgend jaar.

De nieuwe film, waarvan het scenario geschreven is door Michelle Rosenfarb, gaat over een MMA-vechter die herenigd wordt met haar zoontje. Aan het begin van haar loopbaan had ze het kind in de steek gelaten om toe te werken naar een belangrijk duel.

Halle heeft het druk. Naast John Wick 3: Parabellum en Bruised is ze binnenkort ook nog te zien in de remake van de thriller Jagged Edge uit 1985. Op Instagram liet ze weten dat ze graag meer actierollen op zich neemt. „Ik heb nog nooit zo hard getraind in mijn leven en ik ben er een beter mens van geworden”, zegt ze over de voorbereidingen op de actiefilms.