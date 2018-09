Jongensdroom Xander de Buisonjé komt uit

Hij is een van de vele artiesten die in Zwolle, Eindhoven én Amsterdam op het podium staat voor het festival De Vliegende Vrienden van Amstel Live. „Dit is heel gaaf om mee te maken. Dit is de Vrienden van Amstel, maar dan in drie steden tegelijkertijd. Ik geef, met Nick & Simon en André Hazes drie shows van zeventig minuten voor in totaal 120.000 man publiek op één dag. En dan met een helikopter van stad naar stad, dat is toch wel een jongensdroom als je denkt aan het artiest zijn”, zegt Xander tegen BuzzE.

„We zijn ook echt vrienden”, vertelt hij over Nick & Simon en André Hazes. „We zien elkaar geregeld en hebben al vaker samen gezongen. Dit is heel tof om samen te mogen doen.”

Per helikopter naar een optreden is niet helemaal nieuw voor Xander. „Ik heb het één keer meegemaakt in mijn tijd met Volumia!. We stonden toen op het punt van doorbreken in België. We hadden het hele jaar keihard gewerkt en ik was op skivakantie in Andorra. Toen kwam de vraag of we wilden optreden tijdens het Gala van de Gouden Schoen, daar kon ik geen nee tegen zeggen. Toen ben ik vanaf mijn vakantieadres opgehaald met een helikopter, naar België gebracht en na de show weer terug.”

Militaire precisie

Desondanks wordt zaterdag heel anders. „Dit wordt echt een dag tot het gaatje”, weet Xander al. „Alles gaat met militaire precisie. We moeten precies zeventig minuten spelen, liever nog 65 minuten. Absoluut niet langer dan die zeventig minuten, want het vluchtschema is tot op de minuut nauwkeurig gemaakt. We moeten meteen weer het podium af en in de heli naar de volgende show.”

De artiesten schotelen het publiek een gevarieerde setlist voor. „Met Nederpop en levenslied”, verklapt Xander. „We openen en sluiten met z’n drieën. Het wordt een trip down memory lane, met nummers die we al eerder hebben gezongen tijdens Vrienden van Amstel. Met André zong ik al eens Leef, dat komt nu weer terug.”

Tijd om te kijken naar de andere artiesten - onder wie Marco Borsato, Anouk, Typhoon en Broederliefde - is er niet. „We zijn echt met z’n viertjes, dat is wel een hele andere dimensie. Ik denk niet dat het minder leuk is, we zullen veel gaan lachen. En allemaal denken: jeetje, wat maken we toch mee.”