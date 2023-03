Leo Blokhuis loopt botbreuken op tijdens skivakantie

Blokhuis doet op Instagram zijn verhaal. De muziekkenner was met echtgenote Ricky Koole een weekje naar de sneeuw, maar na drie dagen op de lange latten ging het uitgerekend buiten de piste mis.

Leo gleed uit op een bevroren paadje in de buurt van zijn vakantiehuis en kwam lelijk ten val. Hij liep een dubbele breuk in zijn linkerarm en pols op en moest de rest van de vakantie uitzitten met zijn arm in het gips. Via social media laat Blokhuis weten dat het ’gelukkig’ zijn linkerarm is.

Hij verwacht dat de blessure hem niet zal belemmeren radio te maken. De drijvende kracht achter de jaarlijkse Top 2000 a go go is iedere zondagavond te horen op NPO Radio 2 met zijn muziekprogramma Blokhuis waar hij naar eigen zeggen ’buiten de gebaande paden’ treedt.