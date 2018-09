Ex-minnaar prinses Diana overleden

Hoare was een goede vriend van prins Charles, maar kreeg naar verluidt in 1992 een affaire met Lady Di, kort nadat haar vader, Earl Spencer, was overleden. Een voormalige bodyguard verklaarde ooit dat hij Hoare – die zestien jaar ouder was dan Diana – betrapte, toen hij halfnaakt een sigaar stond te roken achter een plant in de gangen van Kensington Palace.

Volgens de Britse tabloids zou prinses Diana aan haar vertrouwenspersoon, Lady Bowker, hebben verteld ’smoorverliefd’ te zijn op haar minnaar en dat ze ’fantaseerde over een leven in Italië met de knappe Hoare’.

De affaire zou in 1994 echter tot een einde komen, toen Hoares Franse echtgenote hem dreigde met een scheiding. Hoare, vader van drie kinderen, besloot vervolgens om voor zijn gezin te kiezen, waarna Diana hem daarna nog enige tijd zou hebben lastiggevallen met telefoontjes.