Frank Lammers en Isa Hoes in jury acteershow SBS

Kandidaten spelen in de talentenjacht scènes uit bekende Nederlandse en internationale films en series na. Als tegenspelers krijgen ze steeds bekende acteurs zoals Georgina Verbaan, Jelka van Houten, Mimoun Oaïssa en Roeland Fernhout.

De winnaar van Filmster gezocht (m/v) krijgt een rol in een Nederlandse film of tv-serie. Het programma is op 3 oktober voor het eerst te zien.