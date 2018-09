Pieter-Christiaan gaat opnieuw voor record

Pieter-Christiaan loopt voor een goed doel: sportorganisatie Laureus, en met name het project ’Alleen jij bepaalt wie je bent.’ „Laureus benut sport om jongeren uit sociaal zwakkere omgevingen te ondersteunen. Jongeren die we kansen willen geven zich te ontwikkelen in onderwijs, bewegen, sociale cohesie en meer”, aldus de prins woensdag op Twitter. Steunen kan via de website de Nederlandse tak van Laureus, waarvan Pieter-Christiaan voorzitter is.

Met Berlijn is de derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven goed bekend. Hij liep er drie keer eerder. En het was in 2016 in de Duitse hoofdstad dat zijn huidige record tot stand kwam. Daan Hoek gaat de prins helpen zijn record aan te scherpen.