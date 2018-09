Beatrix en Mabel op weg naar Ghana

Het stoffelijk overschot van de op 18 augustus na een kort ziekbed overleden Annan is maandag vanuit Zwitserland aan boord van een VN-vliegtuig overgebracht naar Ghana. Na aankomst op het Kotoka Internationaal vliegveld, waar president Nana Akufo-Addo aanwezig was, werd de VN-vlag die de kist bedekte, omgewisseld voor de vlag van Ghana.

Daarna werd het stoffelijk overschot naar het Accra International Conference Centre gereden, waar de bevolking afscheid kon nemen. In de Ghanese media uitten mensen dinsdag hun teleurstelling dat de kist gesloten was, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is. De lange tijd tussen overlijden en begrafenis had daar mee te maken, aldus officials.

De uitvaartplechtigheid, waarbij ook de Noorse kroonprinses Mette-Marit aanwezig is, vindt ook in het Conferentiecentrum plaats, waarna Kofi Annan in een besloten plechtigheid op de militaire begraafplaats Buma Camp wordt begraven.