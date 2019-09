Prins Harry breekt lans voor duurzaam reizen

Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

Prins Harry heeft in Amsterdam een initiatief gepresenteerd om reizen duurzamer te maken. De hertog van Sussex sprak in een speech zijn zorgen uit over de impact die het steeds verder toenemende toerisme heeft op het milieu en de lokale gemeenschappen. Hij zei dan ook erg blij te zijn dat enkele grote spelers in de reisbranche nu de handen ineenslaan hier iets aan te doen.