Henry Cavill stopt met rol van Superman

Cavill speelde de rol in drie films: Man of Steel (2013), Batman v Superman (2016) en Justice League (2017). Er stonden in principe nog meerdere films met het personage op de planning, maar Warner zou nu meer willen focussen op het personage Supergirl.

Warner zou volgens bronnen zeker een paar jaar willen wachten voordat er een nieuwe Superman-acteur wordt gekozen en gepresenteerd aan het publiek. Cavill is binnenkort ook te zien in de Netflixserie The Witcher. Het is echter niet duidelijk of hij ja heeft gezegd tegen deze rol na of voor de ruzie met Warner.

Eerder was er ook al onmin tussen Cavill en Warner ontstaan toen de acteur vanwege de opnames van Mission: Impossible - Fallout geen bijrol kon spelen in de nieuwe comicverfilming Shazam! die volgend jaar uitkomt.

Het zou de tweede ster uit de DC Comic-films zijn die afscheid neemt. Eerder gaf ook Ben Affleck al aan niet zoveel zin meer te hebben om Batman nogmaals te vertolken. Andere DC-films die binnenkort wel uitkomen zijn de tweede Wonder Woman-film, The Flash (met Ezra Miller) en Aquaman.