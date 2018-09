Jan Decleir wil drama Baflo verfilmen

„Jan zag de vader getuigen over het drama en het boek in de Nederlandse talkshow De Wereld Draait Door”, zegt Peeters in de krant. „Hij was er zo door aangegrepen dat hij er graag mee aan de slag wilde.”

Alasam S. sloeg in april 2011 in het Groningse dorp Baflo zijn vriendin met een brandblusser dood en beroofde korte tijd later een politieman van het leven met diens eigen dienstwapen. De vader van het vrouwelijke slachtoffer schreef later een boek over het drama. S., die zes jaar cel en tbs met dwangverpleging kreeg, leverde bijdragen aan het boek.

Volgens Peeters is de film nog ’in het embryonale stadium’. Voor de 72-jarige Decleir is het de eerste keer dat hij aan een filmscenario werkt.