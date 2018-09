Gouden Kalf-winnares El Koussour in Britse serie

De serie vertelt het verhaal over de chaos in Bagdad in 2003, na de bezetting door het Amerikaanse leger. Niemand heeft de leiding en de wetten worden niet meer nageleefd. Nora speelt de rol van Sanaa, een jonge dame met een verborgen agenda, wat er voor zorgt dat ze in groot gevaar komt.

Het is de eerste rol voor Nora el Koussour in het buitenland, na het succes van de speelfilm Layla M. waarin zij een geradicaliseerde tiener speelde.

Opnames voor de serie met een internationale cast, onder wie ook Corey Stoll (House of Cards) en Waleed Zuaiter (Billionaire Boys Club) zijn inmiddels van start gegaan in Marokko. Alice Troughton (Docter Who, Lost in Space) is de hoofdregisseur van het project.