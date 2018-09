3FM-actie Serious Request gaat zeker door

Eerder dit jaar maakte zender 3FM bekend zich te ’beraden’ op de toekomst van het Glazen Huis waar in de week voor kerst drie dj’s worden opgesloten om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd ook de locatie van het huis niet ruim van tevoren bekendgemaakt.

Geruchten stelden zelfs dat 3FM niet verder zou willen met de actie. Maar dat is zeker niet het geval, meldt de NPO.

De laatste editie van Serious Request was in Apeldoorn met dj’s Domien Verschuuren, Sander Hoogendoorn en Angelique Houtveen. De eindstand kwam op kerstavond uit op ruim 5 miljoen euro. De opbrengst laat de laatste jaren een dalende lijn zien.