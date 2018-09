Cristiano Ronaldo toont ballen in ondergoedreclame

In de nieuwe advertentiecampagne van de najaarscollectie voor de boxershorts van zijn eigen merk CR7 poseert Cristiano met een hoop witte ballen op de achtergrond.

„Dit was een van de leukste shoots ooit! Ik ben in mijn hart nog steeds een groot kind en je krijgt niet elke dag de kans om in een ballenbak te springen”, aldus Ronaldo tegen TMZ.

Het is de tiende collectie van de onderbroekenlijn die Cristiano in 2014 oprichtte.

Ⓒ CR7