Marc van der Linden getroffen door herseninfarct

„Maandag belandde ik na een herseninfarct ineens in het VUmc, waar ik in goede handen ben omringd door familie en vrienden. En nu de heuvel weer op!” schrijft de 53-jarige Van der Linden in zijn Stories bij een foto van een whiteboard in het ziekenhuis waarop staat: ’het komt goed’.

Van der Linden is sinds begin dit jaar niet meer op tv. Hij stopte destijds na twintig jaar met zijn bijdrages voor RTL Boulevard. Van der Linden nam die beslissing naar eigen zeggen vanwege zijn gezondheid en de aanslag op Peter R. de Vries Volgens verschillende juicekanalen had zijn vertrek echter te maken met mogelijk drugs- en alcoholgebruik en zou hij zelfs ontslagen zijn. In Op1 ontkende hij die geruchten. „Ik ben niet ontslagen, ik heb geen ontslag genomen, ik ben gewoon geen nieuw contract aangegaan, omdat daar dan weer verplichtingen in zitten. Ik wil vrij zijn eventjes.”

De afgelopen periode leverde hij enkele bijdragen voor weekblad Privé.