NPO: Brandpunt+ haalde doelstellingen niet

„Het tv-programma haalde de doelstellingen niet: niet in kijkcijfers, niet in de beoogde doelgroepen en ook niet in impact”, stelt Van Beuzekom. „Online werkt het wel, en die aanpak is inderdaad geprezen en bekroond. Het besluit om alleen online met Brandpunt+ door te gaan, is onderdeel van de vernieuwingsslag van het journalistieke aanbod van de publieke omroep.”

KRO-NCRV mag gaan bepalen hoe de onlineversie van Brandpunt+ eruit gaat zien. NPO beklemtoont met alle omroepen - en dus ook met KRO-NCRV - constructief in gesprek te zijn over meer vernieuwende journalistiek in 2019.

Het is de bedoeling dat er volgens NPO „ruimte komt voor vormen van journalistieke storytelling - lineair en online. We versterken ons aanbod van onderzoeksjournalistiek. Door journalistieke expertise en specialisaties te bundelen en deze programmatisch een meer logische samenhang te geven wint het geheel aan zeggingskracht, waardoor de kans op maatschappelijke impact groeit.”