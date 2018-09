Jacques en Gabriella gaan naar school

Op de opnames is te zien dat Jacques van het blonde tweetal iets groter is dan zijn zusje, met wie hij het op de foto's in elk geval heel goed kan vinden. Of de twee in dezelfde groep of klas zitten, is niet bekend. In Denemarken werd de tweeling van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van elkaar gescheiden om ze ook andere ervaringen te laten opdoen.

Albert en Charlène nemen hun kinderen mondjesmaat mee naar officiële gebeurtenissen, zoals eind vorige maand de jaarlijkse nationale picknick U Cavagnëtu van het vorstendom in het Parc Princesse-Antoinette.

Dat samenzijn van de lokale bevolking markeert het einde van het zomerseizoen en het begin van het nieuwe werkjaar oftewel de 'rentrée' zoals de Fransen en Monegasken zeggen. ,,Ze moeten niet aan teveel belangstelling worden blootgesteld, maar ze moeten er wel aan wennen om in de belangstelling te staan”, verklaarde Albert zijn beleid.