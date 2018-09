Nog twee Nederlandse films naar Oscars

Emily, geproduceerd door studio Halal en de NTR, vertelt over een bloemist die terugblikt op haar leven. De laatste maal dat een Nederlandse korte animatie een nominatie in de wacht sleepte, was drie jaar geleden. Toen drong de film Single Life van Job, Joris en Marieke door tot de laatste vijf kandidaten.

Nothing to Declare gaat over drie vluchtelingen in het laadruim van een truck, hopelijk op weg naar een nieuwe toekomst in Europa. Tijdens hun bizarre reis delen zij verhalen, hoop en dromen. De film, geproduceerd door Bind, is geïnspireerd op de levensverhalen van acteurs Khales Warrak, Rama Taher en Yazan Al-Hakim. De Kruijf studeerde in 2015 af aan de Filmacademie.

Eerder werd al bekendgemaakt dat de speelfilm Bankier van het Verzet van Joram Lürsen Nederland vertegenwoordigt in de categorie beste niet-Engelstalige speelfilm. De nominaties worden eind januari bekendgemaakt; de uitreiking zelf is op 24 februari.

Emily. Ⓒ Marlies van der Wel.