Piers Morgan ’misselijk’ door Vogue-shoot Beckhams

Ⓒ Hollandse Hoogte

Piers Morgan (53) heeft er nooit een geheim van gemaakt geen fan te zijn van David Beckham, maar nu haalt de Britse tv-coryfee snoeihard uit naar het hele gezin. Hij zegt in een interview met the Sun kotsneigingen te hebben naar aanleiding van een fotoshoot in het oktobernummer van Vogue, waarop Victoria met hun kroost te zien is.