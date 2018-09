Steven de Jong zoekt ’Grutte Pier’ van 2 meter voor film

De filmmaker gaat de komende weken in Nederland en het buitenland op zoek. „Het moet iemand met bepaalde fysieke kenmerken zijn”, legt De Jong uit. „Maar hij moet ook charismatisch zijn en goed kunnen acteren. Het is uiteindelijk een psychologisch drama over een sympathieke hardwerkende boer die door omstandigheden verandert in een barbaarse wreker.”

De Jong wil acht jaar lang elk jaar een deel van de serie opnemen, zodat de personages in beeld daadwerkelijk ouder worden. Eerder paste regisseur Richard Linklater deze methode ook toe voor zijn veelbekroonde epos Boyhood.

Bovenmenselijke kracht

’Grutte’ Pier Gerfols Donia (1480-1520) was een krijgsheer die vocht tegen de graven van Holland toen zij hun rechten ook wilden laten gelden in Friesland. De boer was een reusachtige gestalte die naar verluidt beschikte over bovenmenselijke kracht.

Nadat een huurlingenleger zijn vrouw had gedood, wierp Pier zich op de strijd tegen de gouverneur van Friesland, die hij als bezetter zag. Hij richtte zijn eigen leger op dat op de Zuiderzee Hollandse schepen begon te plunderen.

De Friese regisseur schreef het scenario met Dick van den Heuvel (Spijt!) en de Friese schrijver Meindert Bylsma. Eerder maakte De Jong hits als De Scheepsjongens van Bontekoe en De Hel van ’63.