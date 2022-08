Mariah Carey staat niet toe dat Meghan spotlight steelt

Meghan zou maar liefst 1,5 keer langer aan het woord zijn geweest dan Serena Williams tijdens de eerste aflevering van haar podcast. De hertogin zou nu gewaarschuwd zijn dit niet nog een keer te doen. Volgens koninklijk commentator en entertainmentexpert Kinsey Schofield zal haar aanstaande gast Mariah Carey Meghan niet eens die kans geven Zij stelt in GB News dat Carey simpelweg niet zal tolereren dat Meghan zoveel zendtijd heeft om over zichzelf te praten.

Schofield suggereerde bovendien dat Meghan voorlopig enkel grote namen zal gebruiken om haar merk goed in de markt te zetten en adviseerde haar om de vrouwelijke gasten uitgebreid hun ervaringen te laten vertellen. „Als de hele podcast gaat over hoe vrouwen stereotypen zouden moeten overwinnen, wil ik weten hoe Serena Williams stereotypen overwon, met welke problemen ze te maken had en hoe ze daarmee omging”, stelt ze. „Dit is een geweldige kans voor Meghan om echt naam te maken en een gezicht te zijn van de feministische beweging.”

Maar daarvoor moet Meghan wel aanpak veranderen. „ Ze gebruikte het woord 'ik' meer dan tweehonderd keer in een podcast van ongeveer vijftig minuten. Het is duidelijk dat haar focus op Meghan ligt.” Diva Mariah Carey zal er echter wel voor zorgen dat dat in de volgende aflevering niet het geval zal zijn. Mindy Kaling zal in de derde aflevering aanschuiven.