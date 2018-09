Touriya: ’Sylvie niet zo ziek als ze ons wijsmaakte’

„Sabia heeft gelijk. Sylvie heeft nooit kanker gehad; ze was nooit zo ziek als ze mensen heeft wijsgemaakt”, vertelt ze aan het Duitse blad Closer. Opmerkelijk detail is dat het Duitse tijdschrift schrijft betaald te hebben voor deze quote van de actrice.

Hoewel Sylvie na de felle aantijging van Sabia in Bild liet weten woedend en verdrietig te zijn dat haar borstkankerdiagnose ’publiekelijk in twijfel’ werd getrokken, heeft ze ook een team advocaten op de zaak gezet. In Closer zegt Touriya daarover: „Alles wat ze doet, is berekenend. Met geld kun je alles kopen. Het is walgelijk. […] Haar leven is een leugen.”

Eerder reageerde Touriya al eens op het Instagram-account van Sabia, waar ze Boulahrouz een hart onder de riem wilde steken. „Blijf sterk! En laat dit allemaal geen impact op je hebben. Jij weet wat de waarheid is!”

Net als Sabia, is ook Touriya al eens voor één van de exen van Sylvie gevallen. Zo liet ze haar oog vallen op Guillaume Zarka, met wie Sylvie een korte tijd een relatie had in 2013. Vorig jaar mei verklaarde Touriya daarover op sociale media dat ze Sylvie daarmee niet terug wilde pakken en Guillaume bij toeval heeft ontmoet in Los Angeles.