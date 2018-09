Het GROTE GEMIS van Frank en Rogier

Inmiddels zijn ze onafscheidelijk, maar het was allesbehalve ’liefde op het eerste gezicht’ toen Frank (zittend) zijn Rogier voor het eerst ontmoette „Op een zonnige dag zijn we wat gaan drinken. Dat klikte totaal niet, er gebeurde helemaal niets tussen ons.” Ⓒ René Oudshoorn

Razend populair werden FRANK JANSEN (72) en ROGIER SMIT (43) dankzij één enkele aflevering van de SBS6-serie Steenrijk, Straatarm. Het flamboyante koppel werd meteen opgemerkt door de vaderlandse televisiemakers en kreeg niet veel later een eigen programma, Paleis voor een Prikkie. Het leven lacht het stel al jaren toe, maar soms steekt er toch verdriet op in hun prachtige herenhuis in Den Haag.