Nieuwe hoop voor zieke Koos Alberts

Dag en nacht staat Joke klaar voor Koos. Ook nu de zanger in het ziekenhuis ligt, wijkt ze nauwelijks van zijn zijde. Ⓒ Hollandse Hoogte

Er is weer een klein sprankje hoop voor KOOS ALBERTS. De hitzanger werd vorige week donderdag met spoed voor de tweede keer geopereerd en vijf dagen in coma gehouden. Er lijkt nu toch enige verbetering te zijn, in de nog steeds zorgelijke situatie. Zijn vrouw JOKE wijkt geen moment van zijn zijde...