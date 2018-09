Frank Lammers wil geen ’nationale irritatiefactor’ worden

„Op het moment dat ik net zo’n nationale irritatiefactor zou worden als Froger, dan zou ik direct stoppen met reclame. Probleem van Froger is dat hij nul zelfspot heeft en dan is het maken van commercials met ook maar een klein beetje humor erin gedoemd te mislukken”, vertelt Frank in de Nieuwe Revu.

Dankzij de inkomsten die hij verdient met de reclamespotjes voor de supermarktketen, zegt hij meer vrijheid te hebben, alhoewel hij claimt geen miljonair te zijn. „Dat wil iedereen altijd graag weten. Nou, dat is niet het geval. Het is ook echt niet zo dat ik op mijn 65ste kan stoppen met werken. Die reclameinkomsten verschaffen me veel vrijheid. De vrijheid om artistieke dingen te doen die financieel nauwelijks iets opleveren, maar inhoudelijk des te interessanter zijn”, aldus Lammers.