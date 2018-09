Maxwell reageert op Glennis’ optreden

Ⓒ Hollandse Hoogte

Niemand minder dan R&B-zanger Maxwell heeft van zich laten horen over Glennis’ veelbesproken optreden tijdens de halve finale van America’s Got Talent, waar ze This Woman’s Work zong. De zanger had in 2001 een hit met het nummer, dat oorspronkelijk geschreven is door Kate Bush in de jaren tachtig.