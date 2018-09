Erop of eronder voor Glennis in AGT

Ⓒ Hollandse Hoogte

Omstreeks 02.00 uur Nederlandse tijd is op donderdag de aflevering waarin de uitslag bekendgemaakt wordt wie er volgende week in de finale van America’s Got Talent verschijnt van start gegaan. Ondanks een staande ovatie van de juryleden, wordt het met de minuut spannender of er in de finale ook een plek is weggelegd voor Glennis Grace.