Glennis Grace naar finale America’s Got Talent

Ⓒ ANP Kippa

Na een lange zenuwslopende dag is het eindelijk zo ver: de uitslag is bekend. Hoewel de juryleden lyrisch waren over Glennis’ optreden in de halve finale, was het nog onduidelijk of ze door is naar de finale. Gelukkig zit voor Glennis het wachten erop: de Amerikaanse kijker wil de Amsterdamse zangeres dolgraag volgende week zien schitteren. Glennis zelf is dolgelukkig: „Het enige dat ik kan beloven is dat ik alles ga geven.”