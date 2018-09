Glennis Grace bedankt stemmers

„Ontzettend bedankt allemaal voor jullie stem. Ik ben zo blij om door te gaan naar de finale, dat was mijn goal. Dit betekent alles voor me. Blijf kijken om te zien hoe dit verder gaat. Ik heb geen idee maar ik heb er heel veel zin in in. Nogmaals dank!”, aldus een dolgelukkige Glennis.

Het regende positieve reacties op haar filmpje. „Zeer verdiend, zet ’m op!” „Je was met afstand de beste, dus ik twijfelde er geen moment over dat je door zou gaan!” en „Wat een sensationele stem, succes in de finale.”

